OL : Houssem Aouar joueur du match ? Olivier Rouyer s'étouffe

Houssem Aouar a été désigné meilleur joueur du match OL-Juventus par l'UEFA, mais cela n'a pas été suffisant pour convaincre Olivier Rouyer.

Passeur décisif sur le but de Lucas Tousart, et auteur d’un excellent match avec l’Olympique Lyonnais, au point même que la presse italienne réclame ce jeudi que la Juventus le recrute au prochain mercato, Houssem Aouar n’a pas totalement emballé Olivier Rouyer. Pour l’ancien compère de Michel Platini à Nancy, le milieu de terrain de l’OL n’a pas été parfait, loin de là, face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers et cela même si après la rencontre Aouar a reçu le trophée de joueur du match décerné par l'UEFA.

Avant de lui donner la note de 6, Olivier Rouyer a justifié sa satisfaction mitigée. « Encore une fois, peut-être que je suis sur lui en ce moment et je ne vais pas le lâcher, je trouve qu’Houssem Aouar a quand même perdu des ballons qui étaient un peu faciles en première période, même si son implication dans le jeu est bonne, son implication sur le but est bonne. Mais il y a encore quelque chose qui me gêne dans son jeu, ce n’est pas parfait. En deuxième temps, il a eu du mal comme ses coéquipiers, alors oui c’est un bon match pour Houssem Aouar, mais il manque encore de quelque chose (…) Il doit faire la différence quand ça va moins bien », a expliqué, sur la chaîne L’Equipe, l’ancien joueur.