OL : Gusto est prévenu, c'est bien Ferland Mendy qui rôde derrière lui

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A 19 ans, Malo Gusto incarne déjà le présent de l'OL au poste de latéral droit. Néanmoins, cette saison, il n'arrive pas toujours à évoluer au meilleur niveau. De quoi lui mettre la pression d'autant que son jeune remplaçant, Saël Kumbedi, est déjà comparé à Ferland Mendy.

Si l'Olympique Lyonnais a des manques dans son onze type, cela devrait aller pour le poste de latéral droit. Formé au club, Malo Gusto s'y est déjà imposé comme le titulaire boutant même hors du club Léo Dubois. Le jeune homme de 19 ans débute ainsi sa deuxième saison comme cadre de l'OL. Si son talent est indéniable et se traduit par de fortes demandes au mercato, Gusto ne montre pas toujours son meilleur visage depuis le début de saison. Défensivement, il a été à la peine et certains supporters lyonnais n'ont pas été tendres avec lui.

Kumbedi, même route et même profil que Ferland Mendy

Ses détracteurs s'inquiètent également du manque de concurrents au poste de Malo Gusto. Néanmoins, ce serait oublier que l'OL a investi un million d'euros pour le latéral droit du Havre Saël Kumbedi l'été dernier. Un jeune joueur de 17 ans qui n'a disputé que six matches de Ligue 2 avec les Normands. Mais, selon son ancien formateur normand Michaël Brunel, Kumbedi possède une maturité au-dessus de la moyenne et va faire le bonheur de l'OL. Le champion d'Europe 2022 avec les u17 Français s'inscrit déjà dans la lignée de son glorieux aîné havrais et lyonnais Ferland Mendy.

« Il a une certaine polyvalence qui lui permet de jouer à gauche comme à droite ou encore même excentré comme piston. Il a une super qualité technique ce qui engendre une adaptation, à n’importe quel poste même s’il est plus latéral malgré tout. Il sait percuter offensivement et est à l’aise dans le un contre un. Il a également une très bonne faculté pour défendre. C’est un garçon qui a une particularité : il dégage une grande timidité et une grande maturité à la fois. […] C’est vraiment un profil similaire (à F.Mendy). Il a cette capacité d’aller également vraiment très haut s’il travaille correctement, ce sur quoi j’ai peu de doutes. Je pense qu’il peut s’imposer à l’OL. Ferland s’était imposé à Lyon et ils ont un parcours similaire. [...] Je pense que c’est un joueur en devenir. En côtoyant des bons joueurs comme à l’OL, je pense que, vu son talent, il pourrait devenir un super joueur », a t-il notamment confié au Quotidien du Sport. En d'autres termes, si l'OL le gère bien, il possède un deuxième joyau défensif pour remplacer ou assister Malo Gusto.