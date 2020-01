Dans : OL.

Bruno Guimaraes n'a pas encore signé à l'Olympique Lyonnais, mais c'est déjà la folie autour du milieu de terrain. Et les messages qui arrivent du Brésil y contribuent largement.

Les prochains jours devraient être décisifs concernant la venue de Bruno Guimaraes à l’Olympique Lyonnais, même si le club de Jean-Michel Aulas est désormais en pole position dans ce dossier. S’il y a encore une semaine, le nom du milieu de terrain de l’Athletico Paranaense n’était pas vraiment le plus cité en France, il est désormais devenu le tube de l’hiver du côté des supporters de l’OL. Et cette passion pour Bruno Guimaraes augmente au fil des heures, car via les réseaux sociaux les Brésiliens alimentent la Guimaraes-mania.

Supporter de l’Athletico Paranaense, Rodrigo Orlandini a ainsi eu un gros succès sur les réseaux sociaux avec sa prophétie en français. « Mes amis français... Vous avez embauché le plus grand joyau brésilien de ces derniers temps, Bruno Guimarães. Des passes courtes et longues avec une précision extrême, ainsi qu'une vue splendide sur le jeu. Vous avez trouvé le futur ballon d'or », affirme le Brésilien, qui ajoute ensuite que le milieu de terrain est le meilleur joueur de l’histoire du club. Si pour 25ME, l’Olympique Lyonnais s’offre une telle perle au nez et à la barbe de l’Atlético Madrid, notamment grâce à l’intervention décisive de Juninho, alors Jean-Michel Aulas aura encore une fois frappé fort. La signature de Bruno Guimaraes est donc attendue avec impatience à l'OL, et tant mieux pour la Ligue 1 si tout cela est confirmé.