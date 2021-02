OL : Guimaraes ne pourrira pas le vestiaire

Dans : OL.

Remplaçant de luxe du côté de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes n'est pas du genre à traîner les pieds. Et le chouchou de Juninho l'a fait savoir.

Titulaire indiscutable lors de ses premiers mois à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes est désormais moins indiscutable, Rudi Garcia en ayant même fait un super sub. Samedi, lors de la défaite face à Montpellier, le jeune milieu de terrain brésilien a remplacé Houssem Aouar en milieu de seconde période, et il n’a pas réellement fait la différence. Forcément, alors que son nom était sur les tablettes de différents clubs européens, qui avaient repéré le joueur lyonnais, se retrouver sur le banc n’était pas vraiment ce dont rêvait Bruno Guimaraes. Cependant, là où certains auraient tapé du pied et fait des caprices, le joueur brésilien voit surtout l’occasion de continuer à progresser.

Se confiant au site internet de l’Olympique Lyonnais, celui dont on dit qu’il est l'un des joueurs préférés de Juninho, qui était allé le chercher au Club Athletico Paranaense, ne veut surtout pas qu’on puisse penser qu’il déprime et qu’il se démotive. « Ça se passe bien, nous sommes tous amis, sur et en dehors du terrain. C’est bien pour l’équipe, c’est surtout un problème pour le coach (rires). Pour moi c’est important aussi, je sais que si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je ne jouerai pas. Donc ça me motive, que ce soit à l’entraînement ou en match, pour toujours faire de mon mieux », explique Bruno Guimaraes alors qu’il pourrait débuter le match de vendredi prochain contre Brest. L'occasion pour lui de montrer que tout ce que l'on avait vu au printemps 2020 sous le maillot de l'OL n'est pas à oublier.