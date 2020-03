OL : Guimaraes fait trembler Marcelo et Lopes, Marçal fait trembler...personne

Dans : OL.

Derrière Memphis et Anthony Lopes, Marcelo est le troisième meilleur joueur lyonnais au classement du Progrès. Mais Bruno Guimaraes pourrait déloger son compatriote.

Fidèle à son habitude, la rédaction du Progrès note match après match les footballeurs de l’Olympique Lyonnais et fait un premier bilan à mi-saison, puis en fin de Championnat. Mais la mise en sommeil provisoire de la Ligue 1, en raison de l’épidémie de coronavirus, permet au quotidien régional de faire le point alors qu’il reste encore dix matchs à disputer cette saison, du moins si le Championnat va à son terme. Si le podium n’a guère évolué depuis la trêve hivernale, Bruno Guimaraes pourrait s’inviter dans le Top 3 de l’OL, le renfort arrivé au mercato de janvier n’ayant pas mis longtemps à montrer son talent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions face à la Juventus.

Au classement, c’est Memphis Depay qui est en tête avec 5,75 de moyenne, et cela même si l’attaquant n’a joué que douze match en tout cette saison. L’international néerlandais devance Anthony Lopes (5,65 et 26 matchs) et…Marcelo (5,41 en 17 matchs). Une grosse surprise tout de même que la troisième place du défenseur brésilien que l’on voyait plutôt quitter l’Olympique Lyonnais que renverser la tendance cet hiver. Mais si Marcelo est « médaille de bronze », le danger pour lui vient de Bruno Guimaraes. Après ses trois matchs en L1, le milieu brésilien possède une note moyenne de 5,66, ce qui en fait virtuellement le dauphin de Memphis Depay, mais il lui faut atteindre la barre des sept matches de 45 minutes ou plus pour être classé. Pour les trois dernières places de ce hit-parade, on trouve Martin Terrier, Youssouf Koné et enfin Fernando Marçal.