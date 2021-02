OL Groupe présente ses chiffres, c'est dans le rouge vif

Dans : OL.

Coté en groupe, OL Groupe a dévoilé les résultats du deuxième semestre de l’année 2020, et forcément, ils sont assez catastrophiques.

Malgré les résultats sportifs, avec une place en demi-finale de la Ligue des Champions et une lutte toujours active pour le titre de champion de France, le volet financier a été touché par la crise sanitaire. Plus de recettes billetterie, baisse des sponsors et forcément des droits TV également, OL Groupe présente un total des produit des activités à 123 ME, soit 74 ME de moins que l’année précédente à la même époque. Au total, le solde de cette période est de -9 ME. Un chiffre honorable en raison des transferts réalisés, mais aussi des charges diminuées pendant cette période, même si le manque à gagner sur la fin prématurée du championnat 2019-2020 et l’absence de Ligue des Champions a aussi pesé sur les comptes.

Ainsi, le résultat avant impôts est à -49,9 ME sur cette première partie de saison 2020-2021, et cela ne devrait pas s’arranger. Les perspectives ne sont en effet pas spécialement réjouissantes sur le plan financier, avec la perte de 42 % du contrat des droits TV, et un marché des transferts qui s’annonce très incertain avec la situation économique de nombreux clubs européens. Sans compter que les animations prévues cet été au Groupama Stadium, et qui devaient apporter un joli bonus financier, ont de grandes chances d’être annulées, ou sinon d’avoir une fréquentation très réduite. C’est aussi pour cela que l’OL a rappelé dans son communiqué qu’un plan d’urgence avait été demandé au gouvernement pour aider le secteur sinistré qu’est le football, où la crise sanitaire s’est ajoutée au marasme du fiasco financier de Médiapro.