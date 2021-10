OL : Grenier l'a supplié, Aulas a cédé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Laissé libre par le Stade Rennais en juin dernier, Clément Grenier n’a toujours pas rebondi. Le milieu de terrain a donc sollicité l’Olympique Lyonnais pour s’entraîner avec l’équipe réserve de son club formateur.

Revoilà Clément Grenier sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Toujours sans club depuis la fin de son contrat au Stade Rennais cet été, le milieu de 30 ans s’entraîne avec l’équipe réserve des Gones. Aucun bail n’a été signé. Il s’agit tout simplement d’un service rendu par son ancien supérieur. « J'ai passé un coup de fil au président Jean-Michel Aulas qui m'a répondu gentiment, et qui a accepté ma demande de venir m'entraîner pour m'entretenir et préparer la suite », a confié le joueur libre.

L’appel du pied de Grenier

« Je suis sans club et j'avais besoin de m'entraîner avec un groupe, a-t-il ajouté. Revenir à la maison, c'est toujours un plaisir et l'accueil est tellement bon. » Un environnement agréable pour Clément Grenier qui commençait à se lasser de ses séances individuelles. « J'ai travaillé pendant deux mois et demi avec un préparateur physique, ça devenait un petit peu long tout seul, a avoué le natif d’Annonay. Le groupe et les vestiaires me manquaient. C'est pour ça que j'ai pris cette décision, j'ai demandé au club et au président si c'était possible. » Pendant ce temps-là, le milieu reste à l’affût de la moindre proposition.

« Il y a toujours un peu d'incertitude dans l'attente de trouver un nouveau projet, un nouveau challenge. Ça demande de s'entraîner, continuer à s'entretenir, reprendre des marques sur le terrain. Physiquement, je me sens très bien, j'ai bien travaillé. Maintenant, c'est le terrain, le ballon, le plaisir et on verra ce qui se passera. Je ne me pose pas de questions, je m'en suis assez posé pendant le mercato. Je préfère rester serein, tranquille, bien travailler et on verra si quelqu'un est capable de me faire confiance », a glissé Clément Grenier, dont la situation l’autorisé à rejoindre un club à tout moment.