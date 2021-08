OL : Govou allume les footix qui supportent Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert de Maxwel Cornet à Burnley pour 15 millions d’euros a été officialisé ce week-end.

Très souvent moqué et critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais, l’international ivoirien affiche cependant un bilan très correct dans la capitale des Gaules avec 250 matchs disputés sous les couleurs de l’OL pour un total de 50 buts, dont certains très précieux en Ligue des Champions. Reconverti au poste de latéral gauche par Rudi Garcia, Maxwel Cornet ne s’est jamais plaint, se comportant tout au long de sa carrière lyonnaise comme un coéquipier modèle. Malgré cela, la majorité des supporters de Lyon semble se réjouir de son départ. Une incompréhension totale pour Sidney Govou, ancien grand attaquant de l’OL et de l’Equipe de France.

Govou regrette Cornet le guerrier

Sur son compte Twitter, le consultant du Progrès et de Canal + a sèchement taclé les supporters de l’Olympique Lyonnais, sous-entendant que certains ne comprenaient pas grand-chose au football pour se réjouir du départ d’un guerrier tel que Maxwel Cornet. « Les fans sont des joueurs de FIFA ! Max était et est ce qui manquera à Lyon : un guerrier avec qui tu peux gagner ! » a balancé Sidney Govou après la vente de Cornet à Burnley en Premier League pour environ 15 millions d’euros dont 15 % seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par les Gones avec l’Ivoirien. Reste que malgré son état d’esprit irréprochable et ses quelques buts précieux en Ligue des Champions, Maxwel Cornet n’a jamais fait l’unanimité à Lyon, où les supporters lui reprochaient notamment son manque de qualité technique. Des critiques que Sidney Govou, grand défenseur du joueur, ne parvient pas à comprendre. Reste maintenant à voir si Cornet parviendra à faire mentir ses détracteurs en s’imposant dans le championnat le plus compétitif au monde, en Angleterre.