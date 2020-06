OL : Gouiri vendu pour 6ME, Nice a gagné

Dans : OL.

Le dossier Amine Gouiri est désormais bouclé et l'attaquant de Lyon va rapidement rejoindre l'OGC Nice comme le craignaient les supporters de l'OL.

Amine Gouiri n’est pas à Evian ce lundi, le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais ayant été dispensé au dernier moment de partir en stage avec ses futurs anciens coéquipiers. Car dimanche tout s’est accéléré pour le joueur de 20 ans, désormais en partance non pas pour la cité thermale mais pour l’OGC Nice. Après de longues négociations, Jean-Michel Aulas et les dirigeants azuréens ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert à hauteur de 6ME annonce L'Equipe, alors que Lyon espérait pouvoir obtenir entre 8 et 10ME pour l’international Espoirs. De quoi forcément encore plus énerver les fans de l’OL, lesquels sont d’ores et déjà furieux contre cette décision validée par le président rhodanien.

Loin de cette agitation sur les réseaux sociaux, Amine Gouiri s’apprête à rejoindre Nice où l’attaquant devrait passer sa visite médicale en milieu de semaine avant de parapher son nouveau contrat. Privé de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri estime que son avenir n’est plus réellement au sein de son club formateur et c’est pour cela qu’il a décidé de tourner le dos à l’OL pour signer au Gym, où la reprise par Ineos a visiblement dopé les ambitions. Les signatures s’enchaînent du côté de l’OGC Nice, et Amine Gouiri ne sera pas le dernier renfort donné à Patrick Vieira pour la saison prochaine. Du côté de Lyon, Rudi Garcia et Juninho vont devoir faire accepter ce départ aux supporters, et ce n'est pas gagné.