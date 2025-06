OL ‍: Giflé par l'OM, l'AC Milan se console à Lyon

Recalés par l’OM pour Adrien Rabiot, les dirigeants de l’AC Milan ont aussi les yeux du côté de l’OL. Ils ciblent à présent Thiago Almada pour renforcer leur milieu de terrain lors de ce mercato estival.

Avec le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de l’AC Milan, la piste Adrien Rabiot semblait évidente pour le club lombard, qui a rapidement fait de l’international français de l’AC Milan sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Chez les dirigeants marseillais, la crainte de voir l’ancien Parisien céder aux sirènes de son ancien entraîneur était grande, mais Adrien Rabiot a vite rassuré tout le monde en confirmant qu’il serait toujours un joueur de l’OM la saison prochaine. L’AC Milan a entendu raison dans ce dossier et cible à présent un joueur… de l’Olympique Lyonnais.

Toujours dans l’optique de se renforcer dans l’entrejeu, les Rossoneri espèrent maintenant réussir à recruter Thiago Almada. Selon les informations du site TeamTalk, l’international argentin prêté par Botafogo à l’OL en janvier dernier a un profil très apprécié par le club milanais. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’AC Milan vient aux renseignements pour le milieu de terrain argentin de 20 ans. Le média britannique explique que le joueur est estimé par John Textor entre 25 et 30 millions d’euros et que l’AC Milan pourrait dégainer une proposition proche des attentes de l’homme d’affaires américain pour le recruter.

