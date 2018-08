OL : Genesio dévoile qui va devoir quitter l'OL rapidement

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En marge du dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais, mardi soir à Chelsea, Bruno Genesio a été interrogé sur le mercato de l'OL. Et si l'entraîneur rhodanien n'a pas voulu trop en dire sur les éventuels renforts qui pourraient débarquer d'ici le 31 août, pas plus que sur le dossier Nabil Fekir, il s'est quand même confié sur les départs à attendre. Et sans détour il a pointé le poste où l'Olympique Lyonnais va devoir faire un peu de ménage.

Car c'est une évidence, on se bouscule pour être latéral droit cette saison à l'OL. Et le coach lyonnais va tailler dans le vif. « Concernant les latéraux, je ferais par rapport à mes convictions, par rapport à ce je vois, ce que je juge le meilleur pour l’équipe comme je le fais pour tous les autres postes. Après, il est vrai que trois latéraux droits c’est trop. C’est un de trop, c’est sûr. Donc peut-être que d’ici la fin du mercato des solutions seront trouvées pour qu’on en conserve seulement deux », a indiqué Bruno Genesio, qui va devoir choisir entre Kenny Tete et Rafael, Léo Dubois venant d'arriver à l'Olympique Lyonnais en provenance de Nantes.