OL : Garcia veut Aouar, l'Arabie Saoudite contacte Lyon

Sur le départ de l’OL et courtisé par le Bétis Séville, Houssem Aouar est également dans le viseur d’un club plus exotique : Al Nassr en Arabie Saoudite.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, Houssem Aouar est une cible du Bétis Séville au mercato. Des négociations sont en cours entre le club rhodanien et le Bétis, qui aimerait mettre au point un échange entre Aouar et William Carvalho. Pour l’heure, aucun accord n’a toutefois été trouvé, une aubaine pour les autres courtisans du milieu offensif de l’OL. Un temps cité comme une cible de Leicester ou de certains clubs en Italie, Houssem Aouar a également des sollicitations plus exotiques. A en croire les informations obtenues par le journaliste Rudy Galetti, un club saoudien est sur les traces d’Houssem Aouar. Et pas n’importe quel club puisqu’il s’agit d’Al Nassr, le club qui a recruté un certain Rudi Garcia il y a quelques semaines.

🚨🔥 #AlNasr 🇸🇦 have made an offer (€10M) to #OL for #Aouar: the bid was rejected. The 🇫🇷 club asked for a higher amount.



📌 Rudi Garcia wants the #Lyon player and is in direct contact with him. #RealBetis, as reported, are trying to speed up things to beat the competition.🐓⚽ pic.twitter.com/woaONV3Fg5