OL : Garcia évite le clash, il laisse le mercato à Juninho et Maurice

Dans : OL.

Souvent accusé de mettre son nez dans le mercato des clubs qu'il a entraînés, Rudi Garcia a indiqué ce lundi qu'il laissait le soin à Juninho et Florian Maurice de faire les bons choix. Tout en rappelant que Moussa Dembélé était intransférable.

L’Olympique Lyonnais l’avait indiqué en fin de semaine dans un communiqué, mais en ce début de mercato hivernal l’entraîneur a jugé utile de le rappeler à tout le monde, Moussa Dembélé ne quittera pas l’OL en janvier, quel que soit l’offre de Chelsea envoyée à Jean-Michel Aulas. Pour le reste, Rudi Garcia estime que Juninho et le patron de la cellule recrutement du club de la capitale des Gaules sauront ramener au Groupama Stadium le ou les renforts qu’il faut. Une manière comme une autre pour le coach lyonnais de montrer que s’il voulait un joueur offensif, ce n’est pas lui qui ira le chercher.

Dembélé ne quittera pas Lyon, c'est compris ?

Car pour Rudi Garcia, la quêté numéro 1 de l’OL est claire et nette. « La priorité c'est de prendre un joueur offensif car on a deux joueurs, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, qui ne reviendront pas cette saison. Je fais confiance à Florian Maurice et Juninho. Si une bonne opportunité se présente pour améliorer l'équipe c'est bien (...) Dembélé vendu à Chelsea ? On a trop d'absents sur blessures pour laisser partir des joueurs en attaque. Moussa Dembélé a montré qu'il pouvait vite retrouver le chemin des filets », a fait remarquer l’entraîneur de Lyon, qui laisse au directeur sportif brésilien et à Florian Maurice prendre les meilleurs décisions possibles pour un club qu’il connaisse très bien.