OL : Gameiro recale Lyon, son prix s’effondre !

Dans : OL.

A la recherche d’un joueur offensif au mercato, l’Olympique Lyonnais est proche d’enrôler Karl Toko-Ekambi en provenance de Villarreal.

Avant de foncer sur l’international camerounais, le club rhodanien a tenté de recruter Kevin Gameiro, en manque de temps de jeu au FC Valence ces dernières semaines. Mais l’international tricolore a gentiment recalé le 7e de Ligue 1 puisque selon les informations récoltées par Don Balon, le FC Valence était totalement favorable au départ de Kevin Gameiro à l’Olympique Lyonnais. Mais pour l’ancien attaquant du PSG, il était tout simplement hors de question de rentrer en France cet hiver…

Résultat, Kevin Gameiro fait toujours partie de l’effectif valencian. Cela ne veut néanmoins pas dire qu’il va rester jusqu’à la fin du mercato hivernal puisque le média espagnol affirme que Valence cherche toujours activement à se séparer du joueur. Et pour parvenir à ses fins, la formation d’Albert Celades semble véritablement prête à brader Kevin Gameiro sur le marché des transferts. Alors qu’un prix proche de 15 ME était évoqué la semaine dernière, c’est désormais une somme de 8 ME qui pourrait suffire au bonheur du FC Valence dans le dossier Gameiro. Reste à voir qui en France, en Espagne ou ailleurs, tentera de recruter l’attaquant tricolore. Ce ne sera en tout cas pas l’OL, tourné vers d’autres horizons désormais avec Karl Toko-Ekambi donc, mais également le serial buteur de L2, Tino Kadewere, dans le viseur.