OL : Ferri dit oui à un départ de l'OL... mais pas tout de suite

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Nîmes.

Titulaire avec l’Olympique Lyonnais contre Angers samedi après-midi, Jordan Ferri a la cote au mercato.

En effet, Angers souhaite l’enrôler comme joker médical et aurait transmis une première offre refusée par le club rhodanien. Interrogé par Canal Plus, le milieu de terrain de l’OL a réagi aux rumeurs de départ. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le natif de Cavaillon ne ferme pas la porte à un transfert, lui qui espère avoir plus de temps de jeu en deuxième partie de saison.

« Pour l’instant, j’ai quelques sollicitations pour janvier. Maintenant, je prends le temps pour réfléchir. Je reste concentré sur la fin de première partie de saison avec Lyon, il y a beaucoup d’objectifs, beaucoup de matchs encore. Bien sûr que je veux jouer, je suis un compétiteur. J’ai 26 ans, j’ai envie de retrouver le plus de temps de jeu possible, mais les questions se poseront à la trêve » a expliqué Jordan Ferri, qui ouvre donc clairement la porte à un départ de l’OL en janvier. Mais pas avant, alors que Nîmes souhaiterait recruter un joueur avant janvier pour suppléer Moustapha Diallo, blessé et qui devrait mettre un terme à sa carrière.