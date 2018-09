OL : Fékir a lancé un message, deux clubs à l'écoute

Dans : OL, Mercato, Liga, Premier League.

Nabil Fékir a eu du mal à lancer sa saison après son été agité, mais il semble désormais bien parti.

Ultra-décisif face à Manchester City, il a réédité une solide performance contre Marseille ce dimanche. Une preuve que le capitaine lyonnais a non seulement la capacité d’enchainer les matchs de haut niveau, mais aussi de porter son équipe vers de grands objectifs. Il l’avait déjà fait la saison passée, se retrouvant finalement tout proche de signer à Liverpool avant le couac que l’on connaît.

Récemment, l’international français avait même douté, s’étonnant de ne pas avoir reçu tant d’offres que cela pendant l’été. Il faut croire que cela ne devrait pas durer puisque selon The Sun, le Real Madrid et Chelsea gardent le contact avec son agent en vue d’un transfert en fin de saison. Deux gros calibres européens qui n’étaient pas passés à l’action ces dernières semaines, même si L’Equipe avait évoqué une prise de renseignements du géant espagnol, sans que cela n'aille plus loin. De quoi conforter Nabil Fékir, son pied gauche intéresse toujours du beau monde, surtout s’il venait à effectuer une nouvelle saison pleine sous le maillot lyonnais.