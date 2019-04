OL : Et un courtisan de moins pour Ndombélé, le PSG aime ça

Dans : OL, Mercato, Premier League, Foot Europeen, PSG.

Après une fin de saison agitée, l’Olympique Lyonnais s’attend à vivre un mercato mouvementé, dans le sens des arrivées, mais aussi des départs.

En effet, certains cadres du club rhodanien disposeront d’un bon de sortie durant l’été prochain. Ce sera notamment le cas de Tanguy Ndombélé. Très bankable sur le marché des transferts, malgré une mauvaise deuxième partie de saison, le milieu de 22 ans reste dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Mais l’un d’entre eux a d’ores et déjà lâché l’affaire. Il s’agit de Manchester City.

D’après les informations du Telegraph, l’international français n’est plus la priorité des Citizens. Puisque l’équipe de Pep Guardiola se penche désormais sur Rodri (Atlético Madrid), jugé comme « plus intelligent sur et en dehors du terrain » que Ndombélé. Un tacle sûrement dû à son attitude nonchalante sur les pelouses de Ligue 1 depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Barça. Qu’importe pour l’OL, puisque l’ancien joueur d’Amiens reste dans le viseur de la Juventus et du Paris Saint-Germain, deux clubs qui devront débourser au moins 80 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu prometteur.