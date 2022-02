OL : Dubois tête de Turc du public, Daniel Riolo s’en mêle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ciblé par le public lyonnais, Léo Dubois a encore été critiqué après la défaite de l’OL contre Lille dimanche soir (0-1).

Remplacé dès l’heure de jeu par Malo Gusto, le capitaine de l’Olympique Lyonnais est très loin de faire l’unanimité auprès des supporters rhodaniens. C’est même tout l’inverse, tant le latéral droit de l’Equipe de France est la cible des critiques dans les travées du Groupama Stadium ainsi que sur les réseaux sociaux. Une situation intenable pour Léo Dubois selon Daniel Riolo, qui s’est attardé sur la situation de l’ancien Nantais sur l’antenne de RMC. Et pour le consultant de l’After Foot, il est clair que Léo Dubois a la tête à l’envers, en partie en raison de son statut de tête de Turc auprès des supporters. Et cela risque de durer encore un moment au vu des prestations décevantes de Léo Dubois à Lyon.

Daniel Riolo inquiet pour Léo Dubois

« Dubois a un vrai problème aujourd’hui à Lyon, c’est qu’il se sent contesté. Je ne crois pas qu’un mec qui est censé être le capitaine de l’équipe puisse être aussi contesté. Dans la tête, tu es touché, tu es atteint. Tu ajoutes à cela que le gamin (Malo Gusto) qui fait forte impression dans la période où Lyon a le mieux joué, il est sur le banc et tout l’environnement de l’OL veut que ce soit le gamin qui joue. Avant même de savoir si Dubois peut faire mieux, dans la tête il est bousillé. C’est très compliqué, à un moment Peter Bosz va devoir décider mais il porte le brassard et à chaque fois qu’il joue il doit penser à Gusto. Le problème de Dubois, c’est que son statut ne correspond pas à ce qu’il est sur le terrain, à un ancien du club qui a le brassard. La situation est intenable pour lui » a analysé Daniel Riolo, pas certain que Léo Dubois soit en mesure d’inverser la tendance et l’opinion publique à Lyon à l’heure où Malo Gusto pousse très fort pour lui prendre sa place.