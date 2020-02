OL : Dubois n’a pas respecté les consignes et s’en félicite

Dans : OL.

Eloigné des terrains depuis le 30 novembre dernier, Léo Dubois a réussi son retour lors du succès à Metz (2-0) vendredi en Ligue 1. Un soulagement pour le Lyonnais qui a anticipé sa reprise.

Après plus de deux mois d’absence, Léo Dubois a livré une prestation encourageante à Metz. Bien sûr, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais a encore besoin de temps pour retrouver le rythme et toutes ses sensations. Mais pour son retour à la compétition, l’international français, qui a disputé l’intégralité de cette rencontre tendue, a déjà montré de bonnes choses et beaucoup d’envie sur son couloir. De quoi soulager l’ancien joueur du FC Nantes qui, en cas de nouvelle blessure au genou gauche, aurait sûrement provoqué la colère du staff médical.

En effet, ce dernier avait prévu une durée d’indisponibilité comprise entre trois et quatre mois suite à son opération. Mais à sa demande, Dubois a anticipé son retour et s’en félicite. « Ce premier match s’est bien passé, a commenté le Gone. J’ai retrouvé mes sensations avec le groupe. L’état d’esprit a été bon. Je me suis bien senti physiquement. L’objectif était de revenir le mieux possible. On a un peu écourté les délais car je me sentais bien. Je remercie le staff médical. Il faut continuer comme ça. Il faut compter sur tout le monde. Je suis content de revenir pour aider l’équipe. » Une excellente nouvelle avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin mercredi.