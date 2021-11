OL : Domenech exige le départ immédiat de Juninho !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Juninho a lâché une véritable bombe mercredi soir en dévoilant son probable départ de Lyon à la fin de la saison.

Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, qui estime avoir besoin de couper avant de possiblement entamer une carrière d’entraîneur, envisage très sérieusement de quitter son poste de directeur sportif de l’OL à la fin de la saison. Douche froide pour les supporters rhodaniens, qui ne s’attendaient pas du tout à cette annonce de la part du Brésilien, deux ans et demi après son grand retour dans la capitale des Gaules. Chez les supporters, les sentiments sont mitigés après l’interview de Juninho dans l’émission « Rothen s’enflamme ». Du côté des observateurs, certains sont catégoriques et c’est par exemple le cas de Raymond Domenech. Outré par les propos tenus par Juninho, le consultant de La Chaîne L’Equipe estime que le directeur sportif de l’OL doit immédiatement quitter son poste.

Le départ annoncé de Juninho est lourd de sens. Mec absolument honnête, désintéressé, serviteur d’un club qu’il aime et qu’il met au dessus de tout.

Pas d’arrangements.

L’OL n’a plus le réseau d’antan. Les arrivées étaient son boulot, pas le fruit d’une cellule.

Il est épuisé. — Manu Lonjon (@ManuLonjon) November 17, 2021

« Il le dit lui-même pourquoi il doit partir, parce qu’il est fatigué, parce qu’il en a marre, parce qu’il ne sert à rien. Il a envie d’aller entrainer, et ben qu’il aille entrainer ! Comment peut-il mettre le feu avant le choc de Marseille juste pour se faire plaisir à lui-même, pour parler de son nombril et de ses problèmes ? S’il n’a rien compris à la position de directeur sportif, qui est de régler les problèmes du club, il peut partir. Ce n’est pas la première fois qu’il intervient pour dire n’importe quoi à n’importe quel moment, Actuellement, il est un poids pour le club donc la meilleure solution c’est qu’il écoute ce qu’il a dit et qu’il ne se trompe pas de date et qu’il parte demain matin » a commenté Raymond Domenech, pour qui l’OL ne peut pas se permettre d’avoir à la tête de sa direction sportive un homme déjà tourné vers son départ en fin de saison. Qu’il s’appelle Juninho ou pas…