OL : Dieu le conseille, il espère prolonger à Lyon

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal espère avoir convaincu Jean-Michel Aulas de le prolonger.

Transféré à Lyon en provenance du Benfica, en juillet 2017, après une saison de prêt à Guingamp, Fernando Marçal entame la dernière année de contrat avec l’OL. S’il a connu des hauts et des bas, le défenseur brésilien de 31 ans semble pas réellement se faire de souci concernant son avenir, que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou ailleurs. Rappelant, dans Le Progrès, que depuis la reprise du foot en France, et deux gros match face au PSG et à la Juventus, la défense rhodanienne semble très solide, Fernando Marçal estime donc que Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont peut-être pas l’obligation de recruter dans le secteur défensif.

« On n’a pas pris de but à Paris, et contre la Juve, on a pris un penalty bizarre, et un but incroyable de Ronaldo. Les adversaires ont plus de mal à entrer dans notre défense quand on joue à trois. Joachim (Andersen) est bien rentré pour remplacer Marcelo et Jason (Denayer), il y a aussi Sinaly (Diomande), qui pour moi, a un avenir magnifique. Si le club recrute, alors il faut un joueur de très haut niveau, mais je ne sais pas ce que pensent Juninho et le président. Si j’espère prolonger à Lyon ? Je suis tranquille, je crois en Dieu, et si je fais bien mon travail, je continuerai à jouer, ici ou ailleurs, j’espère surtout ici. Il est important pour moi de jouer cette saison, et on verra », explique Fernando Marçal à la veille du très attendu quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Et si là encore la défense lyonnais résiste aux assauts anglais, alors nul doute que la tentation des dirigeants de l’OL de garder l’effectif actuel sera fort.