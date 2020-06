OL : Diego Godin à Lyon, il supplie Aulas

Dans : OL.

Même s'il y a un vrai problème de salaire, l'idée de voir Diego Godin rejoindre l'Olympique Lyonnais fait son chemin et suscite l'enthousiasme.

La rumeur lancée vendredi par RMC concernant le très grand intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Diego Godin a déclenché l’enthousiasme des supporters de l’OL via les réseaux sociaux. Et cela même si le salaire du joueur, à savoir 6ME, est évidemment un problème. Mais la possibilité de voir le très expérimenté défenseur international uruguayen rejoindre Lyon est forcément excitante, le club rhodanien ayant souvent été à la peine dans ce secteur de jeu. A deux ans de la fin de son contrat à l’Inter Milan, Diego Godin pourrait donc être le renfort tant attendu lorsque le mercato européen ouvrira ses portes en juillet. Et si pour l’instant du côté de Jean-Michel Aulas et de Juninho on reste évidemment silencieux et discret concernant d’éventuelles négociations avec l’Inter et Diego Godin, l’enthousiasme commence à gagner du terrain.

Toujours très attentif à l’Olympique Lyonnais, Raymond Domenech incite très clairement les dirigeants de l’OL à faire l’effort financier nécessaire pour s’offrir le défenseur milanais. « Diego Godin c’est un vrai joueur, c’est quelqu’un qui va amener une âme, de la rigueur, tout ce qui a manqué tout le temps à Lyon, c’est à dire des vrais défenseurs. Et en plus Godin est capable de marquer quelques buts de temps en temps. Il peut amener des choses, il a vécu des expériences et c’est un joueur d’une solidité à toute épreuve », a confié, sur la chaîne l’Equipe, un Raymond Domenech persuadé que le défenseur de 34 ans est capable d’apporter un énorme plus à la formation de Rudi Garcia. Jean-Michel Aulas n'a plus qu'à préparer son chéquier et débarquer à Milan pour trouver un accord concernant Diego Godin.