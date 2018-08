OL : Didier Roustan conseille l'OL après les propos de Memphis Depay

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Memphis Depay a été très cash en confiant mardi soir, après le match Chelsea-OL, qu'il visait un club d'un plus haut standing que l'Olympique Lyonnais. Des propos très directs qui peuvent étonner à ce stade du mercato. Et pour Didier Roustan, le club de Jean-Michel Aulas a beaucoup à perdre si Memphis Depay quitte l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mercato.

Et le consultant de s'expliquer. « Maintenant, Memphis a trouvé ses marques et un rôle qui lui convient bien à l'OL, parce que c’est un joueur a eu des absences sur le côté et il faut toujours qu’il soit concerné par le jeu. Il me rappelle un peu Ben Arfa dans ce style. Là en le replaçant dans l’axe, il est toujours concerné (...) C’est lui qui a tiré Lyon en deuxième partie de saison, et pour trouver l’équivalent maintenant c’est très cher et il ne reste plus beaucoup de temps. S’il partait, l’OL serait en difficulté (...) Ce discours il l’avait déjà exprimé en fin de saison. Mais même s'il y a des plus grands clubs que Lyon, l'OL c’est quand même pas n’importe où », a fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan.