OL : Deux titulaires sanctionnés, Genesio ne rigole déjà plus

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

Après une victoire poussive face à Amiens, l’Olympique Lyonnais a déjà connu un premier revers, lors de la deuxième journée à Reims.

Une défaite 1-0 qui fait mauvais genre, et laisse déjà le PSG comme seul ténor avec un parcours parfait. Au cours de cette rencontre à Delaune, c’est l’animation offensive qui a clairement fait défaut. Autant dire que le retour de Nabil Fékir est attendu avec une certaine impatience par Bruno Genesio, qui devrait titulariser le champion du monde. Un autre changement de taille est également en instance avec l’arrivée dans le 11 de Martin Terrier, afin de permettre à Memphis de retrouver sa place dans l’axe de l’attaque, ce qui lui avait tellement réussi la saison passée.

En conséquence, deux victimes vont goutter le banc de touche : Mariano Diaz et Houssem Aouar. Le premier n’a clairement pas été au rendez-vous sur les deux premiers matchs, dans le jeu comme dans l’attitude, tandis que le jeune milieu de terrain connaît aussi un trou d’air en ce début de saison. Deux sanctions symboliques tout de même et qui pourraient relancer la concurrence à l’occasion de ce match face à Strasbourg, où l’OL n’a déjà plus trop le droit de se louper.