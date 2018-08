OL : Deux ou trois joueurs vendus d'ici la fin du mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Toujours dans l'attente d'un grand défenseur central, la piste Ruben Dias étant encore la plus chaude, l'Olympique Lyonnais va également devoir faire un peu de ménage dans son large effectif. Pas adepte de l'armée mexicaine, Bruno Genesio envisage donc un départ du côté de la défense, mais il reste encore à identifier celui que devra ranger son casier au Groupama Training Center. Selon le Progrès, trois joueurs sont en lice, il s'agit de Rafael, de Kenny Tete et de Fernando Marçal. Le nom de Léo Dubois avait été cité, mais à priori l'OL n'a pas l'intention de prêter le joueur arrivé de Nantes lors de ce mercato.

Si un défenseur va partir de Lyon d'ici le 31 août, le quotidien régional affirme que cela pourrait être plus musclé du côté de l'attaque. Un ou deux joueurs offensifs sont susceptibles de filer avant le 31 août prochain. On pense évidemment à Myziane Maolida, même si le coach de l'Olympique Lyonnais a fait savoir vendredi qu'il souhaitait le conserver et à Maxwel Cornet, qui avait été cité en Premier League, mais également en Espagne ou en Allemagne. Le mercato de l'OL promet donc encore quelques surprises d'ici trois semaines, surtout que Jean-Michel Aulas a probablement encore quelques petites idées en tête.