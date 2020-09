OL : Deux infos de choc sur le mercato lyonnais

Dans : OL.

Le mois de septembre a débuté et ce sera celui des grands changements au sein de l’Olympique Lyonnais.

Au moins deux départs de joueurs majeurs sont attendus en raison de l’absence de Coupe d’Europe cette saison. Bien évidemment, le club rhodanien a un effectif capable de compenser, mais le marché des transferts va aussi servir à flairer de bonnes affaires pour compléter l’équipe. Au poste de milieu de terrain défensif, malgré la présence de Jean Lucas en complément d’un secteur où Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret et Thiago Mendes se partagent le temps de jeu, l’OL cherche un joueur supplémentaire. La première cible de Rudi Garcia était Luiz Gustavo, qu’il a connu sous le maillot de l’OM, et dont la fin de collaboration s’était pourtant mal passée. Mais Lyon a tenté sa chance, allant même, dans des discussions mais sans offre réelle, jusqu’à offrir 4 ME à Fenerbahçe pour recruter le Brésilien. Selon Fotomac, ce n’est pas allé plus loin, le club d’Istanbul a demandé jusqu’à 8 ME pour boucler l’opération, et avec le salaire du milieu défensif loin d’être négligeable, cela faisait trop pour l’OL.

Résultat, une autre piste a été relancée, celle menant à Olivier Ntcham. L’international espoir français fait partie des joueurs touchés par le cataclysme au Celtic Glasgow, qui a complètement manqué son match couperet en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le milieu a ainsi été immédiatement annoncé sur le départ, avec le forcing de Porto et de Southampton, mais aussi celui de Lyon révèle Sky Sports. Attention toutefois niveau financier, le Celtic Glasgow espère récupérer 20 ME avec Olivier Ntcham, qui ne serait pas opposé à une arrivée en Ligue 1. Une découverte pour celui qui est parti du Havre à seulement 16 ans pour Manchester City.