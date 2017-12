OL : Deux clubs imposent à Grenier de diviser son salaire par deux

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le moment est venu de partir pour Clément Grenier, qui ne se fait plus d’illusions sur son temps de jeu pour la fin de la saison, et compte profiter du fait que son club n’insistera pas pour rebondir ailleurs. La suite de sa carrière devrait très logiquement avoir lieu à l’étranger, le Lyonnais n’ayant plus la cote en France. Deux clubs portugais sont sur les rangs, mais des formations italiennes se font plus pressantes. Après son prêt à la Roma la saison passée, l’Inter Milan l’a toujours dans le viseur, tout comme le Torino et l’Atalanta Bergame désormais.

Selon Tuttosport, ces deux formations ont déjà discuté avec l’entourage de Clément Grenier. Avant de parler avec l’OL, elles veulent que tout soit limpide au sujet du futur contrat de l’international français. Celui-ci devra accepter de faire une grosse croix sur son salaire actuel, et passer de 300.000 à 160.000 euros mensuels, soit une division quasiment par deux de ses émoluments. Un sacrifice que Grenier va forcément devoir opérer s’il veut continuer à jouer au football, ce qui semble être sa priorité. Mais libre aussi à lui d’attendre tout au long du mois de janvier pour voir si de meilleures offres venaient à se présenter.