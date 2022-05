OL : Des joueurs à la rue, Peter Bosz dégoupille

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est incliné sur la pelouse de Metz (2-3) ce dimanche en Ligue 1. Une défaite qui consterne même Peter Bosz, pas tendre avec ses joueurs.

Sauf improbable concours de circonstances, l'OL ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. La faute à une saison très décevante et à un dixième revers revers en Ligue 1 sur la pelouse du FC Metz. En Lorraine, les hommes de Peter Bosz seront retombés dans leurs travers, quelques jours seulement après une belle victoire au Stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Défense friable, manque d'inspiration et nervosité inquiétante, l'OL n'a pas montré grand-chose de positif face à Metz. Un comportement général qui laisse perplexes les fans et observateurs, surtout au vu de l'équipe séduisante qui était alignée contre la lanterne rouge (au coup d'envoi). Même Peter Bosz n'a pu cacher sa colère et son incompréhension face à la situation.

Peter Bosz remonté contre ses joueurs

Genesio (4 fois sur le podium) avec l’Olympique Lyonnais incendié de toutes les manières possibles et inimaginable.



Pendant que Peter Bosz le surprotégé est en train de réaliser l’une des pires saisons du club au XXIe siècle.



Le traitement est lunaire. pic.twitter.com/rLvQaXAhiA — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) May 8, 2022

En conférence de presse, Peter Bosz n'a pas souhaité épargner ses joueurs après leur revers inquiétant à Metz. « Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille de manière méritée et ne pas gagner aujourd'hui. Et c'était mérité aussi. Bien sûr, on a eu beaucoup le ballon. Bien sûr que la deuxième période était meilleure, on a eu des occasions. Mais en première, comment peux-tu commencer un match aussi important comme ça ? Je ne peux pas l'expliquer ». Sur sa lancée, l'ancien coach de l'Ajax a aussi avoué que sa première saison à l'OL était un échec : « Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Absolument pas. Aucune excuse. Il fallait gagner ce match-là. Honnêtement, avec tout le respect qu'on leur doit, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... nous on ne l'a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui ». Lors des deux dernières journées, l'OL recevra le FC Nantes avant de se déplacer à Clermont.