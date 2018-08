OL : Départs et arrivées, Lyon se focalise sur le marché anglais

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Grands animateurs du mercato estival, les clubs anglais risquent de se montrer particulièrement actifs dans les prochaines heures.

Pour la Premier League, qui a décidé de ne plus handicaper ses pensionnaires après la reprise du championnat, le marché des transferts se termine ce jeudi à 18h (heure française). Les formations européennes peuvent donc s’attendre à recevoir des coups de fil en provenance d’Angleterre dans la journée. A l’Olympique Lyonnais par exemple, les attaquants Maxwel Cornet et Myziane Maolida sont susceptibles de filer à l’anglaise, prévient Radio Scoop.

L’ancien Messin est très apprécié de l’autre côté de la Manche, pendant que Newcastle est en contact avec le pur produit lyonnais. A priori, ce sont les seuls départs possibles ce jeudi puisque le défenseur central Marcelo a définitivement écarté la piste West Ham. Quant au rayon des arrivées, l’OL attend des nouvelles d’Everton et de Manchester United, ses deux adversaires sur le dossier Yerry Mina. Si le Barcelonais ne rejoint aucun des deux concurrents cités, les Gones auront de grandes chances de remporter la partie. Wait and see...