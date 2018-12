OL : Denis Balbir dézingue les fans pourris gâtés de l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

D’ici quelques semaines, les supporters de l’Olympique Lyonnais auront la chance de vibrer à l’occasion d’une double confrontation prestigieuse face au FC Barcelone.

Pourtant, certains fans trouvent encore le moyen de critiquer l’équipe de Bruno Genesio, notamment après certaines premières périodes complètement ratées, comme à Montpellier samedi dernier. Capable du meilleur et du pire, l’OL fait passer ses observateurs par tous les sentiments durant une saison. Mais le bilan est généralement positif comme le rappelle Denis Balbir, lequel estime que les supporters lyonnais font un peu trop les enfants gâtés lorsqu’il s’agit d’évoquer leur club de cœur. Pour le chroniqueur de But Football Club, certains dans la capitale des Gaules ne mesurent pas à sa juste valeur la qualité du spectacle proposé par l’OL ces derniers mois.

« Je le redis mais pour moi, l’OL, ça peut être magique. Ça peut être tragique aussi. Mais c’est surtout un club au sommet lorsqu’il s’agit de provoquer des sensations autour d’un match de foot. Lyon fait vraiment une belle saison. On va gommer tout ce qui est égalisation dans le temps additionnel, matchs ennuyeux, etc. Quand on dit du bien de l’OL, certains de leurs propres supporters vous reprennent : « Mais vous ne voyez pas tous les matches de Lyon… » J’ai envie de répondre à ceux-là : « vous êtes trop gâtés. D’ici quelques semaines, on verra un Lyon – Barça au Groupama Stadium ». Beaucoup aimeraient être la place de l’OL » estime un Denis Balbir très élogieux envers l’équipe lyonnaise. Un discours qui sera forcément très apprécié en interne du côté de Lyon.