OL : Denayer et puis c'est tout, fin du mercato défensif à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, l’Olympique Lyonnais officialisait le transfert de Jason Denayer en provenance de Manchester City.

Une nouvelle plutôt bien accueillie par les supporters rhodaniens puisque pour la plupart, ceux-ci imaginaient qu’une seconde signature allait intervenir défense centrale. Ce ne sera finalement pas le cas selon L’Equipe, qui affirme que l’Olympique Lyonnais ne cherche plus vraiment à se renforcer dans ce secteur de jeu depuis la prolongation du contrat de Ruben Dias à Benfica jusqu’en juin 2023.

« Le recrutement d’un avant-centre semble désormais l’objectif de Lyon et l’idée d’attirer un autre défenseur central, après Jason Denayer, est écartée » selon Bilel Ghazi, spécialiste du mercato pour le quotidien national. Dans ce secteur de jeu, l’OL espère par ailleurs se séparer de Mapou Yanga-Mbiwa, pisté en Turquie et dont l’éventuel départ ne devrait pas être compensé par une arrivée supplémentaire. C’est donc avec Marcelo, Morel, Denayer et le jeune Solet que Bruno Genesio devra composer cette saison en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Suffisant ? Seul l’avenir le dira, mais les déçus seront forcément nombreux à Lyon, où un « grand défenseur » était attendu depuis le début du mercato.