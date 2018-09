OL : Denayer a évité à l'OL de dépenser 50ME au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Excellent à Manchester City mercredi dernier, Jason Denayer a confirmé sa bonne intégration à l’OL face à Marseille.

Pas forcément le grand défenseur central attendu durant le mercato, l’international belge est tout doucement en train de mettre tout le monde d’accord. Cela ferait presque oublier Ruben Dias, le Portugais de Benfica, pisté par l’OL durant tout l’été et pour qui Lyon semblait prêt à lâcher 50ME. En conférence de presse, Bruno Genesio a en tout cas dit tout le bien qu’il pensait du nouveau compère de Marcelo en défense centrale.

« Jason s'est bien intégré. On a l'impression qu'il est là depuis le début. Ses performances sont là pour montrer qu'il s'est parfaitement intégré à l'équipe. Il est bon et rassurant pour nous » a confié Bruno Genesio, lequel s’est également exprimé sur les autres recrues, à savoir Léo Dubois et Martin Terrier. « Léo a été bon contre Marseille. C'était important de le concerner. Il évoluera peut-être à gauche demain, lui ou Rafa. Léo et Martin ont un comportement exemplaire. Il faut les concerner. Je suis satisfait de leur intégration. Martin a de grosses qualités et a tout pour s'imposer ici. Il est technique, il joue juste. S'il prend confiance et conscience de ses qualités, il est promis à un bel avenir chez nous ». En résumé, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l’OL et pour Genesio. Reste à savoir si cela continuera face à Dijon.