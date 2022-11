OL : Dembélé vendu au Barça, la folle rumeur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Memphis Depay a fait part de son envie de quitter le FC Barcelone et pour le remplacer, le club blaugrana pourrait (encore) piocher à l’OL.

Très armé en attaque avec Raphinha, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski, Ferran Torres ou encore Ansu Fati, le FC Barcelone risque de se séparer de Memphis Depay lors du mercato hivernal. Mécontent en raison de son faible temps de jeu, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà exprimé sa volonté de quitter le Barça pour rejoindre un club dans lequel il sera un leader, comme c’était le cas à l’OL par le passé. L’actuel leader de la Liga ne s’opposera pas au départ de l’international néerlandais, à six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone. Sauf revirement de situation, Memphis Depay ne devrait donc plus être un joueur du club blaugrana à la fin du mercato hivernal. Et selon les informations de Todo Fichajes, Xavi a ciblé un attaquant de l’OL pour combler le probable départ de Memphis Depay.

Dembélé au Barça en cas de départ de Depay ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moussa Dembélé (@mdembele_10)

La rumeur risque d’en surprendre plus d’un puisque le média espagnol affirme sans sourciller que le FC Barcelone est très intéressé par le profil de Moussa Dembélé afin de faire de l’ex-attaquant du Celtic Glasgow la doublure de Robert Lewandowski en Catalogne. En effet, Xavi estime qu’au vu de l’armada offensive dont il dispose, il est inutile de miser sur un attaquant de top niveau européen, lequel coûterait cher en indemnité de transfert et en salaire. Le profil de Moussa Dembélé, un attaquant de surface -comme Lewandowski- plait ainsi à Xavi, qui n’oublie pas que malgré les critiques dont fait parfois l’objet l’attaquant lyonnais, ce dernier a mis 21 buts en Ligue 1 la saison dernière au sein d’une équipe qui ne s’est pas qualifiée pour la coupe d’Europe. Le FC Barcelone flaire donc le bon coup avec Dembélé qui, comme Memphis Depay, sera libre de tout contrat à la fin de la saison et par conséquent disponible pour une somme tout à fait raisonnable lors du mercato hivernal. Il s’agirait de la seconde expérience en Espagne pour Moussa Dembélé après son prêt d’une saison à l’Atlético de Madrid il y a deux ans.