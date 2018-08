OL : Dembélé ou Pépé, mais pas les deux ! Cornet reste à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que plusieurs médias annonçaient un accord déjà trouvé entre l'Olympique Lyonnais et Wolfsburg concernant le transfert de Maxwel Cornet, Jean-Michel Aulas vient d'annoncer que l'attaquant n'allait finalement pas bouger d'ici la fin du mercato. Sans entrer dans les détails, on peut légitimement penser que le fait de recruter deux attaquants en 24 heures était devenu beaucoup trop complexe et que l'OL a choisi la voie de la prudence.

Car le président de l'Olympique Lyonnais a confié que les discussions s'éternisaient afin de déjà remplacer Mariano Diaz parti mercredi au Real Madrid. « On va conserver Maxwel Cornet même si beaucoup de clubs le voulaient. Par ailleurs on travaille toujours pour faire venir le successeur de Mariano. On négocie toujours », a indiqué Jean-Michel Aulas en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions. Reste désormais à savoir si l'OL va s'offrir Moussa Dembélé ou Nicolas Pépé, mais à priori c'est le premier qui tient la corde.