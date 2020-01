OL : Dembélé à Chelsea, Lyon sort du silence

Dans : OL.

Le mois de janvier promet d’être très chaud à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche à recruter au moins trois joueurs, mais est attaqué par Chelsea pour Moussa Dembélé.

Le club londonien a ciblé l’attaquant international espoirs, et cela pourrait provoquer une offre difficile à refuser, surtout qu’Olivier Giroud pourrait servir de monnaie d’échange. Des deux côtés de la Manche, les rumeurs se multiplient, et il est même fait état d’un premier refus de la part de l’OL de vendre son buteur pour 40 ME. Des bruits de couloir qui agacent visiblement à Lyon, qui a pris la peine de faire un communiqué de presse pour bien faire comprendre qu’il n’était pas question de vendre l’ancien du Celtic Glasgow cet hiver.



« L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de certaines informations relayées par les médias laissant penser que Moussa Dembélé pourrait intéresser d’autres clubs durant cette période de mercato. L’OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l’été 2019, de conserver Moussa Dembélé. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir », a fait savoir le club rhodanien, qui affiche clairement ses intentions sans toutefois expliquer que Moussa Dembélé est totalement intransférable. Il faut dire que le joueur pourrait être tenté par l’idée de signer à Chelsea, et obliger l’OL à revoir sa position si Chelsea venait à être très insistant.