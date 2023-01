OL : Débarrassé des supporters, Toko Ekambi savoure

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté au Stade Rennais pour la deuxième partie de saison, Karl Toko Ekambi va pouvoir tourner la page. L’attaquant sous contrat avec l’Olympique Lyonnais a mal vécu le traitement infligé par les supporters et se réjouit à l’idée d’évoluer dans un contexte plus favorable.

Laurent Blanc l’a avoué en conférence de presse, le départ de Karl Toko Ekambi n’était pas prévu cet hiver. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pensait conserver son attaquant. Et ce malgré le contexte difficile pour le Camerounais régulièrement sifflé par les supporters. D’ailleurs, l’ailier prêté au Stade Rennais assure qu’une sortie n’était pas inévitable.

Le prêt de Karl #TokoEkambi contient un accord entre l´OL et Rennes pour que le joueur ne puisse pas jouer au Groupama Stadium en avril prochain. (@Clem_Gavv) pic.twitter.com/IBL41j6w9G — Inside Gones (@InsideGones) January 28, 2023

« Non, pas forcément. On sait qu’à Lyon, les événements comme cela arrivent souvent. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas dramatiser, a tempéré la recrue des Rouge et Noir. Mais venir à Rennes, c’était plus une opportunité pour moi, et je l’ai saisie parce que c’était le bon moment pour moi de faire autre chose. » Sans vouloir en rajouter sur ses difficultés à Lyon, Karl Toko Ekambi admet que ce changement d’air tombe à pic.

Le tacle de Toko Ekambi

« Je n'ai pas perdu le plaisir de jouer, parce que je suis un mordu de football, mais dès qu’il y a des cris, que ça siffle un peu, ça ne permet pas à l’équipe de se libérer et je pense que ça ne nous aide pas. C’était juste ça, a expliqué le Lion Indomptable. Je pense que ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, avec un public qui soutient l’équipe. »

L’Olympique Lyonnais et ses supporters risquent de ne pas apprécier. Qu’importe, Karl Toko Ekambi pense à son épanouissement et à la nécessité de se relancer. « Ici, je veux retrouver du plaisir. J’espère qu’il y aura du positif, en tout cas, j’en suis convaincu. Je suis prêt à inverser la tendance, à apporter ce que je sais faire ici », a promis le néo-Rennais, dont l’arrivée fait le bonheur du coach Bruno Genesio.