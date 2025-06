OL ‍: Danilo et Matt Turner bloqués par Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais saura mardi soir à quelle sauce le club de John Textor sera mangé par la DNCG. Mais si Danilo et Matt Turner n'ont pas encore signé à l'OL, cela n'a rien à voir avec cela.

Les supporters lyonnais l'ont désormais bien compris, pour connaître les renforts de leur club préféré, il faut désormais regarder du côté de Botafogo, de Nottingham Forest, un peu en Belgique, mais aussi à Crystal Palace. Et c'est justement le cas concernant Matt Turner, le gardien de but international américain prêté par Nottingham Forest aux Eagles, et Danilo, le milieu défensif de Nottingham Forest. En effet, John Percy, journaliste du Telegraph, confirme que les deux joueurs ne signeront pas à l'Olympique Lyonnais tant qu'aucun accord n'aura été trouvé pour la signature d'Igor Jesus et Jair Cunha à Newcastle. Les deux joueurs brésiliens de Botafogo, club de la planète Textor, n'ayant pas encore trouvé de terrain d'entente avec le club de Premier League, tout est reporté à plus tard.

L'OL en position d'attente dans deux dossiers

OL : Lucas Perri transféré en Italie pour sauver Textor ? https://t.co/F8okCRsgPT — Foot01.com (@Foot01_com) May 18, 2025

« Les transferts de Danilo et du gardien Matt Turner à Lyon vont s'accélérer lorsque les deux Brésiliens auront signé et que leur avenir sera scellé », précise le journaliste anglais, qui ne voit cependant aucune opposition à ce que les deux renforts arrivent à l'Olympique Lyonnais durant ce mercato estival qui vient seulement de débuter. Il y a tout de même une forme d'urgence à régler cela pour l'OL, car forcément si Matt Turner débarque à Lyon ce ne sera pas pour être la doublure de Lucas Perri et John Textor devra trouver un nouveau club pour le portier qu'il avait fait venir de Botafogo pour succéder à Anthony Lopes. A priori, le club rhodanien a déjà des contacts pour son gardien de but, mais là aussi tout est bloqué par le duo Jesus-Cunha. Au sein d'Eagle Football Group, l'effet papillon joue au maximum, et l'Olympique Lyonnais n'y échappe malheureusement pas.