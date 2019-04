OL : Cristiano Ronaldo veut piller Lyon au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Maintenant que le titre de champion d’Italie est assuré, la Juventus de Turin va pouvoir sereinement se tourner vers le mercato.

Et du côté de la Vieille Dame, il risque d’être plus animé que prévu après l’élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, le Corriere dello Sport affirme que Cristiano Ronaldo a pris les choses en main. L’international portugais souhaiterait le renfort de cinq à six joueurs, rien que ça. Et l’Olympique Lyonnais est directement concerné…

En effet, Tanguy Ndombele, suivi de longue date par la Juventus Turin, a les faveurs de Cristiano Ronaldo. Mais l’ancien buteur du Real Madrid souhaite recruter un autre Français, en plus du Lyonnais, puisque le profil de Raphaël Varane lui plaît également beaucoup. Par ailleurs, on apprend que CR7 militerait pour les venues d’Isco, Manolas et Federico Chiesa, de la Fiorentina. Reste qu’il sera impossible pour la Juve de recruter tout ce beau monde. Il faudra donc hiérarchiser les priorités. Tanguy Ndombele sera-t-il en haut de la liste ? Il est encore trop tôt pour le dire…