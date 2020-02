OL : Cristiano Ronaldo l'annonce, Lyon va couler à Turin

Dans : OL.

Malgré la défaite à Lyon (1-0) mercredi, Cristiano Ronaldo reste confiant. L’attaquant portugais voit la Juventus Turin remporter son huitième de finale de la Ligue des Champions.

La Juventus Turin n’est pas épargnée en Italie. Battue par l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la Vieille Dame subit des critiques sévères dans les journaux transalpins, qui se demandent comment les hommes de Maurizio Sarri ont pu produire une prestation aussi médiocre. A ce niveau, les Bianconeri pourraient bien prendre la porte plus que tôt que prévu, comme la saison dernière lorsque l’Ajax Amsterdam les avait sortis en quarts. Pas de quoi inquiéter l’attaquant Cristiano Ronaldo, sûr des forces de son équipe au Juventus Stadium.

« Nous sommes en colère à cause du résultat à Lyon, mais il n'y a aucune peur, a confié le Portugais dans un entretien accordé à Sky Sport. Je suis persuadé que nous passerons ce tour. La Ligue des Champions est la compétition la plus difficile qui existe. Mais nous sommes confiants pour le match retour que nous jouerons devant nos supporters. Nous sommes sereins et concentrés. Pour le moment, nous pensons à gagner les prochains matchs, ensuite nous penserons à la Ligue des Champions. » Deux gros rendez-vous attendent la Juve avec un choc de Serie A contre l’Inter Milan et une demi-finale retour de Coupe d’Italie face au Milan AC (1-1 à San Siro à l’aller).