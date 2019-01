OL : Coup de froid sur cette piste surprise en défense !

Dans : OL, Ligue 1, RCSA, Mercato.

Il y a quelques jours, Gilles Favard surprenait son monde en annonçant que l’Olympique Lyonnais faisait partie des clubs intéressés par le recrutement de Kenny Lala. Auteur d’un excellent début de saison avec Strasbourg, le défenseur de 27 ans est également dans la short-list de Saint-Etienne ou de certains clubs anglais comme Newcastle. Mais selon l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, il y a très peu de chance que le latéral français, estimé à environ 12 ME par le Racing, quitte l’Alsace cet hiver durant le mercato.

« Un départ de Kenny Lala n’est pas d’actualité. Est-ce qu’il va rester ? Oui, je pense » a lâché l’entraîneur du Racing Club de Strasbourg, interrogé par Téléfoot. Reste désormais à voir si l’actuel 7e de Ligue 1 sera en mesure de conserver son meilleur joueur en cas d’offre importante dans les prochains jours. Car on le sait, les clubs anglais sont capables des folies les plus imprévisibles lorsqu’il s’agit de recrutement. Et pour l’heure, il n’est pas dit que Newcastle ne posera pas les 12 ME réclamés sur la table avant fin janvier pour Kenny Lala. En ce qui concerne l’OL en revanche, la piste a du plomb dans l’aile, d’autant que Bruno Genesio peut compter sur Kenny Tete et Léo Dubois, en plus de Rafael, actuellement out.