OL : Cornet peut calmement savourer sa revanche à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

A quelques heures du match contre Manchester City, Maxwel Cornet lançait un message à son entraîneur Bruno Genesio dans les colonnes de L’Equipe.

L’international ivoirien expliquait notamment qu’il n’avait pas compris son manque de temps de jeu ces dernières semaines, malgré un match très abouti à l'Etihad Stadium le 19 septembre, ponctué par un but face au champion d’Angleterre en titre. Aligné d’entrée mardi contre Manchester City, l’Ivoirien a remis ça, inscrivant un magnifique doublé. S’il assure publiquement qu’il ne s’agit pas pour lui d’une revanche à proprement parler, Maxwel Cornet espère que désormais, Bruno Genesio a compris qu’il méritait une plus grande considération.

« Quand tu revendiques, il faut prouver sur le terrain »

« Il n'y a aucune revanche, juste savourer le but avec le public. On était là pour faire plaisir au public, ce soir je pense qu’il en a pris. Je suis très content parce que j’étais sur le terrain, j’ai pris du plaisir. On a mis les ingrédients, on a été solides défensivement, on a su se procurer des occasions. Je dois rester sur cette lancée, continuer à bosser et prendre du plaisir sur le terrain. Bien sûr, c'est une fierté en Ligue des champions, c'est une grande compétition avec des grands joueurs. Je dois retenir des choses positives dans ce match pour les réitérer ensuite. Je dois continuer sur ma lancée et on prendra ce qui arrive. Mon interview dans L’Equipe ? Il n'y a que le terrain qui parle. Quand tu revendiques, il faut prouver que c'est mérité sur le terrain. Et ce mardi, je pense que c'est ce que j'ai fait » a expliqué un Maxwel Cornet qui espère désormais enchaîner. Dès samedi avec une titularisation contre le LOSC en Ligue 1 ?