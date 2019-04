OL : Baladé depuis des mois, Cornet est enfin fixé au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

À l’image de l’Olympique Lyonnais, Maxwel Cornet réalise un exercice 2018-2019 assez mitigé.

Six buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, Maxwel Cornet n’aura pas passé un cap cette saison. Même s’il a marqué dans des matchs importants, comme face à Manchester City en Ligue des Champions, l’attaquant de 22 ans n’a jamais réussi à prouver qu’il avait le niveau pour devenir un titulaire indiscutable à l’OL. Par conséquent, et alors que Lyon arrive en fin de cycle, l’international ivoirien se dirigerait vers un départ au prochain mercato, alors que son contrat lyonnais expire en 2021. Une volonté qu’il peine à cacher.

« Il y a eu des discussions avec le président c’est vrai. Il s’est passé ce qui s’est passé, je suis fixé dans ma tête au moins. Je n’ai pas envie de parler de mon cas personnel à cette période. Le plus important, c’est de prendre du plaisir à chaque match, et atteindre notre objectif en fin de saison », balance, en conférence de presse, Cornet, qui dispose de plusieurs touches à l’étranger, Wolfsburg étant toujours en course après son offensive hivernale. En cas de bonne offre, à la fois financière pour l’OL, mais aussi sportive pour l’attaquant, Jean-Michel Aulas ne devrait, cette fois-ci, pas mettre son veto.