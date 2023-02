OL : Cheyrou a été bon au mercato, ce n'est pas Aulas qui le dit

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal a suscité beaucoup de critiques et de frustrations chez les supporters de l’OL en ce mois de janvier.

Certains indésirables ont claqué la porte, à l’instar de Romain Faivre ou encore de Karl Toko-Ekambi, et c’est globalement ce qui était recherché en priorité par l’état-major de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal. En revanche, au rayon des arrivées, les mouvements effectués par Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot ne sont pas satisfaisants aux yeux d’une majorité des supporters. Dans le sens des arrivées, Jeffinho a signé en provenance de Botafogo, Dejan Lovren a effectué son grand retour à l’OL tandis qu’Amin Sarr a également été recruté afin de renforcer le secteur offensif. Très critiqué, ce mercato hivernal des Gones n'est pourtant « pas si mauvais » selon Loïc Tanzi. Spécialiste du mercato pour L’Equipe, le journaliste a répondu à un supporter lyonnais lors d’un tchat sur le site du quotidien national. L’occasion pour lui de saluer le travail de l’OL sur cette fenêtre hivernale.

Loïc Tanzi positif avec le mercato de l'OL

« Je suis plutôt d’accord sur le fait que le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais n’est pas si mauvais qu’on le dit. La stratégie était assez claire : faire du ménage dans le vestiaire. On va voir sur le terrain maintenant mais l’effectif est peut-être plus équilibré désormais. L’erreur de l’OL, pour moi, c’est sa communication désastreuse. Rien n’est expliqué et surtout, ils sont toujours dans une position de défense vis à vis de l’extérieur. Il faut assumer de faire des choix » a analysé le journaliste spécialisé dans le mercato, pour qui l’OL n’a pas fait que des mauvais choix cet hiver. Reste maintenant à voir si les joueurs recrutés par Bruno Cheyrou donneront satisfaction et si le dégraissage massif du vestiaire avec les départs de Faivre, Tetê ou encore Toko-Ekambi, porteront leur fruit durant la seconde partie de saison. En effet souvent sur la défensive, le président Jean-Michel Aulas, qui soutient à fond Bruno Cheyrou sur la gestion du mercato, appréciera certainement cette rare sortie positive sur le mercato de l'OL.