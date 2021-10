OL : Cherki veut jouer avec Mbappé, Lyon est prévenu

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'un but avec les Espoirs, mardi soir en Serbie, Rayan Cherki a envoyé un message à Kylian Mbappé. L'Olympique Lyonnais l'a probablement bien entendu.

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France Espoirs à l’occasion des deux matchs de qualification pour l’Euro 2023, Rayan Cherki a comblé Sylvain Ripoll en marquant trois buts dont celui concluant le score en Serbie. Afin de montrer sa joie, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a imité la fameuse célébration des bras croisés de Kylian Mbappé. La semaine passée, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France avait confié qu’il appréciait le profil du jeune joueur de l’OL qu’il avait qualifié de « beau talent ». Un message qui a évidemment fait chaud au cœur de celui qui n’est, pour l’instant, sous les ordres de Peter Bosz qu’un remplaçant de luxe avec seulement 101 minutes jouées en Ligue 1 en 5 rencontres. Loin d’être trop impatient, le numéro 18 de Lyon sait cependant ce qu’il veut et il l’a dit clairement après la victoire des Espoirs en Serbie.

Rayan Cherki donne rendez-vous à Kylian Mbappé

Interrogé par Canal+ Sport, Rayan Cherki a évoqué cette célébration version Kylian Mbappé et la relation qu'il a désormais avec le candidat au Ballon d'Or. « Ses propos, ça m'a fait plaisir. Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matchs et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui », a confié le jeune prodige lyonnais au sujet de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Reste à savoir si cette possibilité d'évoluer avec Kylian Mbappé se fera en club, et cela limite le choix pour Rayan Cherki, ou si ce sera sous le maillot de l'équipe de France. Pour cela, il faudra déjà que ce dernier s'installe durable dans le 11 de Peter Bosz, mais compte tenu de son talent on voit mal comment cela pourrait ne pas être le cas. Pour rappel, Cherki est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023.