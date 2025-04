OL ‍: Cherki réclame des joueurs « ‍qui se tuent pour le club ‍»

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

L'Olympique Lyonnais doit vite se remettre la tête dans le bon sens, puisque Rayan Cherki et ses coéquipiers se déplacent dimanche à Saint-Etienne. L'heure est à la mobilisation générale via la boucle WhatsApp des joueurs de l'OL.

Le traumatisme provoqué par l'élimination de l'Olympique Lyonnais par Manchester United n'est probablement pas à la veille de s'effacer, mais les joueurs de Paulo Fonseca doivent cependant gagner dimanche à Geoffroy-Guichard pour obtenir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Dans L'Equipe, Hugo Guillemet raconte qu'au retour de Manchester, l'ambiance était forcément totalement plombée au sein de la délégation lyonnaise, le choc provoqué par le but marqué par Harry Maguire étant colossal. Cependant, si certains sont resté silencieux, Rayan Cherki n'a pas tardé à reprendre ses esprits une fois rentré chez lui. Le journaliste du quotidien sportif révèle que Cherki a envoyé un message en pleine nuit à ses coéquipiers via le groupe des joueurs de l'OL sur WhatsApp.

Cherki mobilise l'OL avant le derby

Déçu du scénario mais fier de mon équipe et de mon club ❤️💙

On va relever la tête et se mettre en mode derby 🦁 pic.twitter.com/WoMRsblu2Q — Rayan Cherki (@rayan_cherki) April 18, 2025

Ce message envoyé par le prodige de l'Olympique Lyonnais se voulait mobilisateur. « On a fait un match de bonhommes, ils se rappelleront de nous. Il y a un gros match dimanche, ce sera le dernier derby pour certains, donc on doit relever la tête et se tuer pour le club », a réclamé Rayan Cherki, qui aurait conclu son message WhatsApp en disant à ses coéquipiers de l'OL qu'il les aimait. Du côté des dirigeants du club rhodanien, on se félicite de voir le joueur de 21 ans s'affirmer ainsi comme un leader dans le vestiaire au moment où forcément, il existe un vrai danger de voir les footballeurs lyonnais s'écrouler après un tel coup de massue. Si l'Olympique Lyonnais a onze Rayan Cherki à Geoffroy-Guichard contre l'AS Saint-Etienne, alors le club de John Textor n'aura rien à craindre et la course au podium de la Ligue 1 sera énorme jusqu'à la fin de la saison.