OL : Cherki et Bosz c'est de la dynamite !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur de trois buts avec l'équipe de France Espoirs, Rayan Cherki retrouve l'Olympique Lyonnais avec le moral et des ambitions encore plus élevées.

Avec à peine plus de 100 minutes de temps de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison, Rayan Cherki a bien compris que pour l'instant il devait encore franchir un palier avant de devenir un cadre de l'Olympique Lyonnais version Petez Bosz. Même s'il est montré efficace et convaincant pour ses premières apparitions sous le maillot de l'équipe de France Espoirs, le joueur de 18 ans doit progresser. Et pour cela, la venue de l'entraîneur néerlandais à l'OL est peut-être la meilleure des nouvelles pour Rayan Cherki. Car Bosz a déjà eu des joueurs de sa trempe sous ses ordres et il peut apporter beaucoup au jeune footballeur formé à l'académie lyonnaise. Pour Nicolas Puydebois, c'est même le scénario idéal pour Cherki à cet instant précis de sa carrière.

Pour l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz va changer la donne avec Rayan Cherki, et dans le bon sens. « Si j’ai un conseil à donner à Rayan Cherki, c’est : écoute ton coach. Parce que je pense que celui-ci, Peter Bosz, est bien intentionné à ton égard et il va t’apprendre le football professionnel. Si tu arrives à intégrer comme titulaire le onze de Peter Bosz, tu peux voyager dans n’importe quelle équipe parce que tu sauras t’intégrer à n’importe quel groupe. Parce que là aujourd’hui à Lyon, il est très bon, mais il ne joue pas. Quand il va jouer, il va revendiquer peut-être de vouloir jouer encore plus. Mais quand il va arriver au Real Madrid, peut-être au PSG ou à Manchester City, car il a les qualités pour le faire, il y en aura d’autres qui sauront faire tes contrôles, tes grigris et tout ça. Mais ce que Peter Bosz essaie de lui apprendre, c’est de s’intégrer à un collectif, et à simplifier son jeu, à devenir efficace », a confié, dans Tant qu'il y aura des Gones, un Nicolas Puydebois visiblement très confiant concernant la suite de la carrière de Rayan Cherki.