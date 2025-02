OL ‍: Cherki-Almada, l'Europe n'est pas prête

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Bien en jambes lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Reims dimanche (4-0), Rayan Cherki et Thiago Almada sont les facteurs x sur lesquels Paulo Fonseca va compter pour remplir ses objectifs lors de la deuxième partie de saison.

Suite à un début d’année 2025 ultra-compliqué, avec un enchaînement de mauvais résultats jusqu’à la défaite dans l’Olympico face à l’OM la semaine dernière (2-3), l’OL a parfaitement relevé la tête ce dimanche contre Reims. Pour la première de Paulo Fonseca au Groupama Stadium, le club rhodanien s’est imposé 4-0 en signant la bonne opération dans la course à l’Europe. Mais si Lyon est remonté dans le Top 6, à quatre longueurs du podium avec les défaites de Monaco ou Lille, c’est en grande partie grâce à Rayan Cherki. Décisif sur les buts lyonnais, avec une réalisation et deux passes décisives, le numéro 18 de l’OL a retrouvé son meilleur visage après un mois de janvier compliqué. Déstabilisé par le mercato, Cherki peut de nouveau reprendre du plaisir sur les terrains. Au grand bonheur de Paulo Fonseca, qui sait qu’il tient une vraie pépite entre ses mains, surtout aux côtés d’un autre grand talent, Thiago Almada.

« La possibilité d’avoir Rayan et Thiago en même temps »

“C’est la victoire de l’équipe entière”



Le discours du coach @PFonsecaCoach à ses joueurs après #OLSDR 🔴🔵 pic.twitter.com/4zKwFjXVd0 — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2025

« Rayan est un joueur avec beaucoup de qualité. Toute l’Europe du football connaît bien Rayan. Il a beaucoup travaillé défensivement, pour l’équipe. Il doit comprendre l’espace, le moment pour faire les choses. En première période, il a eu de bonnes séquences. En deuxième, il a plus respecté le jeu. Il a cherché les espaces, il l’a très bien fait. Une connexion avec Thiago Almada ? Thiago est un joueur très fort avec beaucoup de qualité. Il sera un joueur très important pour notre équipe dans le futur. C’est un joueur très intéressant qui est vraiment fort techniquement. Mais il travaille aussi beaucoup pour l’équipe. On peut avoir la possibilité d’avoir Rayan et Thiago en même temps. Mais, on ne veut pas non plus compliquer les choses pour le moment. On a beaucoup de travail. Dans le futur, on peut avoir une structure différente pour avoir Rayan et Thiago sur le terrain », a lancé, en conférence de presse, le nouveau coach de l’OL, qui estime que l’attaquant argentin prêté par Botafogo a déjà montré un potentiel intéressant sous le maillot lyonnais.