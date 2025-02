OL ‍: Cherki à Dortmund, c'est reparti brutalement

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit des semaines agitées et pourrait encore perdre certains joueurs sur le marché des transferts. C'est le cas de Rayan Cherki, qui ne manque pas de prétendants.

L'OL va devoir rapidement retrouver des couleurs, sous peine de vivre une seconde partie de saison bien galère. La récente arrivée de Paulo Fonseca suscite pas mal de questions concernant la stratégie que veut employer John Textor, qui n'a eu aucun état d'âme pour écarter Pierre Sage de ses fonctions. L'entraîneur portugais, qui sort d'un échec XXL à l'AC Milan, devra en plus faire avec les moyens du bord jusqu'à la fin de saison. Il pourrait, pour ne rien arranger, perdre Rayan Cherki en toute fin de marché des transferts. Car certains clubs réfléchissent bel et bien à la possibilité de signer l'international Espoirs français.

Cherki finalement partant avant la fin du mercato hivernal ?

Selon les informations de Sky Germany, le Borussia Dortmund est en effet toujours intéressé par Rayan Cherki. Le club de la Ruhr suit depuis longtemps le génie tricolore mais avait décidé de ralentir les négociations l'été dernier. La direction a apparemment changé d'avis et un mouvement est à prévoir avant lundi, date de fermeture du marché en Allemagne. Les Marsupiaux devront également voir avec leur nouvel entraîneur, Niko Kovac, si le profil de Cherki est compatible avec ses idées de jeu. Selon certains échos, le joueur de l'OL aurait une une clause secrète de 22,5 millions d'euros pour partir. Outre Dortmund, le Napoli rode également pour le Gone. S'il envisage plutôt de partir l'été prochain, Cherki a mal vécu l'éviction de Pierre Sage et cet événement pourrait changer sa réflexion. Pour rappel, en début de saison, Cherki avait prolongé son contrat à Lyon jusqu’en 2026 (avec une option jusqu’en 2027). Mais l'objectif est de ne pas trop s'attarder dans le Rhône.