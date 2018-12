OL : Cette fois, Aulas ne laissera pas filer ce gros coup au mercato

Dans : OL, Mercato.

Sur les traces de deux Mondialistes en Russie cet été, le président Jean-Michel Aulas pensait au moins tenir l’un d’entre eux.

Il s’agissait du Mexicain Hector Herrera, passé tout proche de l’Olympique Lyonnais mais finalement resté au FC Porto. Une simple bataille perdue pour le club rhodanien qui a bien l’intention de revenir à la charge, annonce le Correio da Manhã. Et pour cause, le milieu de 28 ans arrive bientôt en fin de contrat. Pour son club, le mercato hivernal représente la dernière occasion de récupérer quelques millions d’euros sur son transfert.

On peut imaginer que Porto ne réclamera plus les 40 M€ de sa clause libératoire. Et que son départ se négociera en dessous des 25 M€ proposés par l’OL cet été. Le pensionnaire de Ligue 1 pourrait donc s’offrir un renfort de qualité et d’expérience à prix réduit, un atout non négligeable avant de défier le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Seul bémol, un joueur du calibre d’Herrera disponible au mercato attirera forcément de nombreuses formations européennes…