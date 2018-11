OL : Cette énorme info qui rapproche Aouar de City

Dans : OL, Mercato, Premier League.

En grande forme ces dernières semaines, Houssem Aouar confirme cela au meilleur des moments.

Souvent décisif, le milieu de terrain a évolué dans un rôle plus reculé face à Manchester City ce mardi. Cela lui a permis de toucher beaucoup de ballons et de montrer toutes ses qualités techniques. De quoi provoquer les louanges de Pep Guardiola, qui a salué directement le joueur à la fin de la rencontre, et a souligné son sens du jeu et de la passe dans sa conférence de presse. Des félicitations appuyées qui le rapprochent déjà d’un transfert à Manchester City ? Il n’y a qu’un pas et il a déjà été franchi.

Ce vendredi, L’Equipe explique en effet que l’agence XL Sport qui gère les intérêts d’Houssem Aouar a été rachetée en 2016 par une société américaine nommée Wasserman. Et cette entreprise américaine est très bien implantée en Angleterre, où elle représente ou a représenté de très grandes stars comme Beckham, Owen ou Gerrard. Ses relations sont directes avec les grands clubs du pays, ce qui a permis aux dirigeants de Manchester City de « prendre la température » auprès des représentants d’Houssem Aouar dès mercredi, annonce ainsi L’Equipe. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain a récemment prolongé à l’OL et a toujours été suivi par des clubs étrangers. Mais le message de Pep Guardiola et les contacts avec Manchester City ont de quoi faire tourner les têtes même si la saison est encore longue.